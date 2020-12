Verhalen van hoop, angst en doorzettingsvermogen in '26.000 gezichten, 15 jaar later'

Foto: BNNVARA - © Suzanne Raes 2020

Vijftien jaar geleden zond de VARA korte filmische portretten uit met de naam '26.000 Gezichten'. Dit initiatief gaf een gezicht aan de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die ons land zouden worden uitgezet en was een pleidooi om deze mensen een verblijfsvergunning te geven.

Onder hen veel jonge gezinnen die jaren tussen angst en vrees leefden, terwijl hun kinderen geworteld waren in de Nederlandse samenleving. Met resultaat: mede onder druk van de filmpjes besloot het kabinet tot een Generaal Pardon. Deze groep mocht blijven. Nu, vijftien jaar later, gaan een aantal filmmakers terug naar de kinderen die zij destijds portretteerden.

Hoe kijken zij terug op de onzekere, stressvolle periode van toen? Welke impact had dit op hun leven? En hoe gaat het nu met hen? Het resultaat is vier prachtige portretten van vier jongvolwassenen: Pariya, Nikola, Ariunsanaa en Edris. Wat hen verbindt is hun enorme veerkracht, de motivatie om iets van hun leven te maken en een aanwinst te zijn voor het land dat hen uiteindelijk een thuis gaf.

Het eerste portret is van Pariya. 'Ik had een 10 voor Nederlands', vertelde de toen elfjarige Pariya huilend aan haar klasgenoten in een geluidsopname. Samen met haar moeder, zusje en broertje werd zij opgesloten in het detentiecentrum om terug naar Iran te worden gestuurd. Eenmaal vrijgelaten, werden zij van plaats naar plaats gestuurd totdat zij eindelijk een verblijfsvergunning kregen. Pariya voelde zich ontheemd, maar op school bleef ze gedreven. Ze ging hard studeren en doet dat nog steeds: Pariya is mondhygiëniste en studeert daarnaast tandheelkunde. Steeds een stapje hoger, om zichzelf uit het moeras te trekken, waar ze zoveel jaren terug in dreigde weg te zakken. In de film vertelt ze hoe ze zich daar stukje bij beetje uit heeft weten op te richten en hoe ze nu bouwt aan een eigen bedrijf, waarin ze baas kan zijn over haar eigen leven. Pariya laat op overtuigende wijze zien hoe ze een diepe kracht heeft weten aan te boren die haar nu drijft, beschermt en vooruitbrengt in haar nieuwe vaderland.

De discussie over uitgeprocedeerde asielzoekers is vandaag de dag nog steeds actueel. Met het Kinderpardon dat in 2017 was afgekondigd, werd erkend dat het voor de ontwikkeling van kinderen uitermate schadelijk is om zo lang in onzekerheid te leven. Maar in 2019 werd het Kinderpardon weer afgeschaft. Hierdoor zal wederom een grote groep kinderen te lang in onzekerheid leven en daar schade van ondervinden. Om dit probleem onder de aandacht te brengen, hebben de initiatiefnemers van vijftien jaar geleden opnieuw de handen ineengeslagen voor een nieuwe reeks filmische portretten.

'26.000 Gezichten, 15 jaar later' is een productie van Interakt & Social Image in co-productie met BNNVARA.

'26.000 Gezichten, 15 jaar later', op 28, 29, 30 december en 1 januari om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.