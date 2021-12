Veelzijdigheid en verbroedering in 'The Voice Senior'

De coaches Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Frans Bauer en Gerard Joling zitten weer klaar in de befaamde rode stoelen om alles in de strijd te gooien om muzikaal talent voor hun team te winnen.

En de talenten? Die staan te popelen om na een lange tijd weer het podium op te gaan en te genieten van hun optreden onder begeleiding van The Voice liveband. Vanaf vrijdag 27 augustus is de meest sfeervolle muzikale zoektocht van Nederland vanaf 20.00 uur weer te zien bij RTL 4.

De auditanten komen uit alle hoeken van het land, hebben uiteenlopende achtergronden en levensverhalen, maar hebben allemaal één ding gemeen: hun liefde en passie voor muziek. De energie en het enthousiasme spat dit seizoen van het scherm, want de talenten mogen na een jaar zonder optredens weer het grote podium op. De kijker kan genieten van spectaculaire optredens met hits uit lang vervlogen tijden en hartverwarmende gesprekken met presentatoren Martijn Krabbé en Lieke van Lexmond.

Gerard Joling: 'Dit seizoen zien we een divers palet aan talenten, met prachtige stemmen die uiteenlopende genres brengen: van Sinatra tot Jordanese volksliedjes. We zien talenten die ooit een succesvolle zangcarrière hadden, maar om bepaalde redenen zijn gestopt. We raken regelmatig ontroerd vanwege de indrukwekkende levensverhalen die zij met ons delen, maar hebben ook gewoon vreselijk gelachen met elkaar!'

Vanwege het grote aantal talenten met bijzondere levensverhalen is gekozen om een extra aflevering te maken. Maar liefst 7 weken lang kan de kijker genieten van 4 blind auditions, 2 knock-outs en uiteraard…de finale!

'The Voice Senior' wordt geproduceerd door ITV en is vanaf 27 augustus elke vrijdag om 20.00 uur te zien op RTL4.