Veel geld verdienen met zingen in 'Beat Me'? Geef je nu op!

Kun jij goed zingen en heb je lef, zelfvertrouwen, maar bovenal een goede portie inschattingsvermogen? Geef je dan nu op voor 'Beat Me'!

In elke aflevering worden duels gezongen. Elke uitdager kiest zelf één van de winnaars van de week ervoor. Weigeren is geen optie. Beide kandidaten treden op en wie wint? Dat is aan de driekoppige vakjury en een publieksjury.

Na het duel is de uitgedaagde zanger aan zet. Durft hij de uitslag aan te horen en blijkt hij de winnaar van het duel? Dan verdubbelt dat bedrag voor het volgende duel. Maar als hij twijfelt, kan hij uitstappen met het bedrag dat hij al bij elkaar gezongen heeft, want bij verlies vertrekt hij met lege handen.

Stap jij vroegtijdig uit voor het geld dat je op dat moment waard bent of durf je te blijven zitten met de kans op veel meer? Hoe langer je blijft winnen, hoe hoger het bedrag waarmee je de wedstrijd kunt verlaten. Het loopt op tot 50.000 euro!

Heb jij zangtalent - en kun je dat talent perfect op waarde schatten? Geef je - of jullie - dan nu op via www.sbs6.nl/beatme. Als je maar ouder bent dan 13 jaar. Maar elk genre, elk duo, elke band of koor is welkom.

'Beat Me' is deze zomer te zien op SBS6.