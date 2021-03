Vanavond eerbetoon voor de overleden Jeroen Van Merwijk. 'Er Zijn Nog Kaarten' bij BNNVARA

'Kees Torn is gestopt, Maarten van Roozendaal is er niet meer en straks ben ik ook weg. Ik benijd jullie niet' . Het zijn woorden van Jeroen van Merwijk tegen het publiek in zijn show 'Er Zijn Nog Kaarten'. Vandaag werd bekend dat de cabaretier is overleden. Als eerbetoon aan Van Merwijk zendt BNNVARA vanavond zijn show uit.

'Er Zijn Nog Kaarten' werd unaniem lovend ontvangen door de pers en kan worden gezien als een eresaluut van de meester zelf aan zijn glansrijke carrière. "Zijn genie gloeit het felst in de liedjes. Geen cabaretier schreef zo veel steengoede kleinkunstnummers als Van Merwijk. Daarvan telt Er zijn nog kaarten er veel. Melodisch evoceert hij protest, chagrijn en liefde: voor taal, wellevendheid, kunst. Onsentimenteel, maar toch zeer ontroerend." schrijft het NRC. 'Her en der zijn sliertjes wanhoop hoorbaar die dit programma een diepere lading geven dan zijn vorige voorstellingen. Ze smaken naar meer, maar helaas: Jeroen van Merwijk is ons ontglipt.' Schreef het Parool.

'Er Zijn Nog Kaarten', vanavond, woensdag 3 maart om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO3.