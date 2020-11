Vanaf december 'Bake Off Vlaanderen' bij Omroep MAX

MAX zendt vanaf dinsdag 15 december 'Bake Off Vlaanderen' uit met presentator Wim Opbrouck en juryleden Regula Ysewijn en Herman van Dender. De Vlaamse variant van 'Heel Holland Bakt' is vanaf 15 december op doordeweekse dagen om 17.10 uur uur te zien op NPO 2.

Tien Vlaamse amateurbakkers, die elke aflevering racen tegen de klok om een signatuuropdracht, een technische opdracht en een spektakelstuk te creëren. Allemaal proberen ze juryleden Regula Ysewijn en Herman den Dender te imponeren met hun vaardigheden en creativiteit. Kunnen ze omgaan met de druk? De gevatte presentator Wim Opbrouck helpt om de druk van de ketel te halen.

Aflevering 1: Koekweek

De iconische 'Bake Off'-tent strijkt neer in Vlaanderen. Tien gepassioneerde amateurbakkers strijden om de titel Beste Thuisbakker van Vlaanderen. Ze proberen allen juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender te imponeren met hun vaardigheden en creativiteit. De allereerste signatuuropdracht die presentator Wim Opbrouck geeft, is het bakken van een plaatkoek. De bakkers moeten dit in slechts twee uur doen. Ze mogen hun lievelingskoek als basis nemen en deze voorzien van een vulling naar keuze. Ook moet de koek in zestien identieke stukjes worden gesneden. De technische opdracht lijkt heel makkelijk, maar is dat zeker niet. De bakkers krijgen slechts één uur en vijftien minuten om twaalf ronde en twaalf rechte spritsen te maken. Voor het spektakelstuk moeten de bakkers een selfie in 3D maken van koek, gepresenteerd op een schildersezel.

'Bake Off Vlaanderen' – seizoen 3, vanaf 15 december op doordeweekse dagen om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.