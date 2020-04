Vanaf augustus iedere werkdag '5 Uur Show' op SBS6

Het tv-programma '5 Uur Show' is vanaf maandag 31 augustus te zien bij SBS6. Het middagmagazine is live en legt de nadruk op de gebeurtenissen van de dag. Daarnaast is er ruim aandacht voor achtergrondverhalen en amusement, maatschappelijke thema's en persoonlijke verhalen. Natuurlijk passeren films en series, mode en lifestyle, natuur en wetenschap ook de revue.

'5 Uur Show' wordt mede mogelijk gemaakt door de Goede Doelen Loterijen waarbij er binnen het programma aandacht is voor projecten van goede doelen en culturele organisaties die gesteund worden door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij).



SBS6 zendermanager René Oosterman: '5 Uur Show wordt een vaste waarde aan het einde van de middag waarbij je even kunt ontspannen en je laten bijpraten. SBS6 en de Nationale Postcode Loterij werken op dit moment al naar volle tevredenheid samen voor diverse andere programma’s waaronder Postcode Loterij Miljoenenjacht en Lingo, dus we zijn heel blij om 5 Uur Show hieraan toe te voegen.'



Wie het doordeweekse programma bij SBS6 gaat presenteren is op dit moment nog niet bekend.