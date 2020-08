Vanaf 21 augustus is 'Het Hek van de Dam' bij SBS6

Een voettocht van twee dagen, dwars door kleine steden, heuvellandschap, heide en bos. In 'Het Hek van de Dam' gaan iedere aflevering twee bekende Nederlanders, waaronder Rachel Hazes en Bram Moszkowicz, de unieke uitdaging aan om samen met een herder en zijn kudde schapen door de mooiste gebieden van Nederland te trekken.

Ze doen een dappere poging om de schapen van A naar B te drijven. De prachtige gebieden, het hoeden van de schapen en de obstakels die ze daarbij tegenkomen zorgen voor verbinding van de gasten met elkaar én de natuur. 'Het Hek van de Dam' is vanaf vrijdag 21 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij SBS6.

De tocht voert de BN’ers langs bijzondere plekken in Nederland, waarover de herders als geen ander kunnen vertellen. Tegelijkertijd geeft deze bijzondere ervaring inzicht in het leven van de gasten aan de hand van de, vaak zeer persoonlijke, gesprekken die zij voeren. Iedere week gaat er een ander duo op pad, waarbij de BN’ers een kijkje in het leven van de herder krijgen. Wat komt er allemaal kijken bij het hoeden van schapen? In samenwerking met Natuurmonumenten is er gezocht naar de mooiste routes en komen de BN’ers op exclusieve locaties in Nederland.

Rachel Hazes: 'Soms vergeet ik wel eens hoe mooi de Nederlandse natuur eigenlijk is. Toen ik gevraagd werd voor dit programma wist ik niet goed wat ik kon verwachten, maar al snel was ik erg verrast door de schoonheid van het landschap waar we doorheen liepen, de gesprekken met Bram en het leven als herder. Ik vond het een prachtige ervaring!'

'Het Hek van de Dam' is een van origine Frans format en wordt geproduceerd Concept Street, de makers van onder andere 'Denkend aan Holland'.

