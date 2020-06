Van 'Vader naar Moeder' van NTR in de prijzen bij Prix Jeunesse

Foto: © NTR 2020

Het NTR-jeugdprogramma 'Van Vader naar Moeder' is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Prix Jeunesse. De serie won in Mnchen de 'Special Achievement Prize'.

De Prix Jeunesse geldt als de belangrijkste onderscheiding voor jeugdprogramma’s ter wereld.

In 'Van Vader naar Moeder' gaat Tatum Dagelet op pad met kinderen van gescheiden ouders. Elke aflevering rijdt ze een kind van de ene ouder naar de andere, en praat met ze over hoe het is als je ouders gescheiden zijn. Het eerste seizoen in 2019 is zo goed ontvangen dat een tweede reeks in 2020 niet uit kon blijven. Ook verschenen er in mei 4 speciale corona-uitzendingen van de serie, waarin Tatum een aantal kinderen uit eerdere seizoenen opzocht om te praten hoe het met ze gaat in deze bijzondere periode.

'Van Vader naar Moeder' is gemaakt naar een idee van Tatum zelf. Als kind van gescheiden ouders weet ze wat voor impact een scheiding kan hebben op een kind. Met het programma wil ze dit onderwerp meer bespreekbaar maken door de kinderen zelf aan het woord te laten.

'Van Vader naar Moeder' is geproduceerd door SkyHigh TV i.s.m. de NTR voor NPO Zapp, en is terug te kijken op https://www.zapp.nl/programmas/vanvadernaarmoeder.