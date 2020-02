'Van Oud Geld, de dingen, die niet voorbijgaan' nieuw bij AVROTROS

In 'Van Oud Geld, de dingen, die niet voorbijgaan' volgt Jort Kelder vier adellijke families. De familie, de geschiedenis, het landgoed en hun eeuwenoude tradities komen aan bod. Doet de adel er nog toe?

En hoe moet het verder, nu er geen nieuwe adel meer bijkomt en het aantal adellijke geslachten langzaam, maar zeer zeker krimpt? Oude families zijn veelal verbonden met de grond van hun voorouders. Daar komt alles al eeuwen samen; het personeel, de pachters en natuurlijk de familie en 'vrinden', het moet allemaal bij elkaar blijven om door te geven aan een volgende generatie.

In vier afleveringen krijgen we een beeld van het leven van vier geheel verschillende adellijke families. De een heeft nog een landgoed, de ander moest het middeleeuwse kasteel verkopen, maar metselt aan een nieuw buiten en een ander valt in de categorie 'flatadel'; het glorieuze huis is nog te herkennen in de naam, maar men woont in de stad.

'Oud Geld, de dingen, die niet voorbij gaan', zaterdag 8 februari om 20.35 uur op NPO 2.