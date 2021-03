'Unraveled: The Real Story Of The Long Island Serial Killer' op discovery+

Tussen 2010 en 2011 zijn op Long Island, nabij Gilgo Beach elf dode lichamen, voornamelijk sekswerkers, ontdekt. De Suffolk County Police en de FBI openen de jacht op een seriemoordenaar.

Enkele dagen nadat James Burke is benoemd tot hoofd van de politie neemt de zaak een verrassende wending aan. Onderzoeksjournalisten Alexis Linkletter en Billy Jensen, die allebei opgroeiden op Long Island, keren terug naar huis om het mysterie van onopgeloste moorden te onderzoeken. Verbergt Burke mogelijk iets en speelt hij mogelijk een rol in de Long Island serial killer zaak?

