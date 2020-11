Unieke realityserie 'In Real Life' over het échte leven van millennials

Foto: © KRO-NCRV 2020

Twintigers van nu lijken volledig op te gaan in hun online identiteit en social media. De mooiste foto's en filmpjes komen voorbij op Instagram, Snapchat en Tiktok.

Maar dat is voor een deel slechts schijn. Wat gaat er werkelijk om in de hoofden en harten van millennials? Wat houdt ze écht bezig? Dat is het uitgangspunt van 'In Real Life', vanaf maandag 16 november drie weken lang elke werkdag om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3. In vijftien afleveringen zie je het échte leven van acht ambitieuze twintigers die op een kruispunt in hun leven staan en zo goed en zo kwaad als het gaat hun weg proberen te vinden.

De acht millennials komen uit Eindhoven en omgeving en gaan ruim drie maanden samenwonen in het centrum van de stad. We zien hoe ze lief en leed delen als één huishouden terwijl ze ondertussen doorgaan met hun eigen leven en werken aan hun toekomstdroom zoals het worden van een beroemd influencer, politieagent of muziekproducent.

'In Real Life' laat zien hoe twintigers anno nu met elkaar omgaan en discussiëren. Hoe ze elkaar inspireren, hun meningsverschillen uitpraten, vriendschappen sluiten, verliefd worden en weer uit elkaar gaan. Hun angsten, dromen en uitdagingen zijn de basis voor dit programma dat zich afspeelt in deze roerige, enorm onzekere tijd.

De deelnemers:

- Carmen (25 jaar): parttime veganist die hoopt door te breken als illustrator die haar eigen boeken uitbrengt.

- Eva (22 jaar): betrokken medewerker in de gehandicaptenzorg die na een moeilijke periode aan het terugkrabbelen is in haar volwassen leven.

- Jeroen (22 jaar): topfitte vechtsporter die hoopt te worden toegelaten tot de politieacademie.

- Juul (24 jaar): natuurkundige die nu vooral op zoek is naar een doel in zijn leven dat echt bij hem past.

- Kim (22 jaar): hardwerkende beautyspecialist die droomt van een eigen salon, huis en een leuke vriend.

- Mean (28 jaar): kunstenaar in wording die op het punt staat de plek waar hij is opgegroeid achter zich te laten.

- Selim (24 jaar): net afgestudeerd aan de TU Eindhoven en hard op weg een veelgevraagd muziekproducer te worden.

- Shen-en (21 jaar): horecamedewerker die worstelt met haar adoptieverleden en droomt van een bestaan als influencer.

'In Real Life' wordt in opdracht van KRO-NCRV geproduceerd door Zodiak Nederland.

'In Real Life', vanaf maandag 16 november, drie weken lang elke werkdag om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.