Unieke inkijk in wereld van horlogehandel in nieuwe docuserie 'TIJD IS GELD'

In de drieluik 'TIJD IS GELD' geeft Jasper Lijfering, de meest succesvolle horlogehandelaar van Nederland, een unieke inkijk in de gesloten wereld van de horlogehandel. Voor Jasper is tijd letterlijk geld.

Met klanten als presentatrice Ellen DeGeneres en rapper Lil' Kleine verovert hij de internationale markt. Maar zijn succes kent een keerzijde. Lijfering is een gewild doelwit van criminelen en komt voor flinke tegenslagen te staan. De documentaireserie is vanaf vrijdag 7 mei in zijn geheel te zien bij Videoland.

In 'TIJD IS GELD' volgen we de meest succesvolle horlogehandelaar van Nederland, Jasper Lijfering, naar de top. Een wereld die tot nu toe gesloten bleef, omdat horlogehandelaren de anonimiteit verkiezen vanwege het gevaar om op de radar van criminelen te komen. Door zijn social media strategie bedient Jasper de internationale vintage horlogemarkt en dit terwijl hij nog maar 27 jaar oud is. Maar zijn succesvolle businessmodel kent ook een keerzijde. Door zijn werkwijze is hij een gewild doelwit voor criminelen. Zo is Jaspers winkel, Amsterdam Vintage Watches, eerder leeggeplunderd en is hij naar een andere woning verhuisd voor zijn eigen veiligheid. Ook zijn goede relatie met Ellen DeGeneres eindigde toen haar gehele collectie bij een diefstal was buit gemaakt en Jasper FBI verdachte werd. Om zijn business goed draaiende te houden, reist hij de hele wereld over om uurwerken te vinden en te verkopen.

Ook 'exposed' Jasper bekende mensen, voornamelijk rappers, als zij een replica horloge dragen. Zijn moeder en vriendin zijn bang dat hem iets overkomt door de vele bedreigingen, maar hij deinst niet terug. Zelfs tijdens de ontmoeting met de vijf meest prominente horlogehandelaren ter wereld staat Jasper zijn mannetje. Zijn werkwijze is volgens de oude handelaren tegen de etiquette. Zij kiezen namelijk liever voor anonimiteit. Jasper zijn wereld draait om niks anders dan horloges… tijd is immers geld.

'TIJD IS GELD' is geproduceerd door Ampersand Media en is vanaf vrijdag 7 mei in zijn geheel te zien bij Videoland.