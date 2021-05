Uitreiking Libris Literatuur Prijs bij 'Nieuwsuur'

Op maandagavond 10 mei maakt juryvoorzitter Lilianne Ploumen in 'Nieuwsuur' de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2021 bekend. Dat gebeurt live vanuit Felix Meritis in Amsterdam.

De genomineerden komen eerst aan het woord in een reportage. Daarna schakelt 'Nieuwsuur' rechtstreeks over naar de bekendmaking van de winnaar. Aan het eind van de uitzending spreekt presentator Mariëlle Tweebeeke vanuit de studio in Hilversum met de winnaar.

De genomineerden van 2021 zijn:

- Simone Atangana Bekono - Confrontaties

- Gerda Blees - Wij zijn licht

- Merijn de Boer - De saamhorigheidsgroep

- Jeroen Brouwers - Cliënt E. Busken

- Erwin Mortier - De onbevlekte

- Marieke Lucas Rijneveld - Mijn lieve gunsteling

De winnaar ontvangt 50.000 euro en een bronzen legpenning ontworpen door Irma Boom.

Vorig jaar won Sander Kollaard de Libris Literatuur Prijs voor Uit het leven van een hond.

'Nieuwsuur' (NTR/NOS), maandag 10 mei om 22.00 uur op NPO 2.