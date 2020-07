UEFA Champions League vanaf augustus te zien bij SBS6

UEFA Champions League

Vanaf 7 augustus kunnen alle Nederlandse voetbalfans weer volop genieten van de UEFA Champions League. De wedstrijden van het prestigieuze toernooi, dat in Lissabon wordt uitgespeeld volgens een knock-out systeem, zijn vanaf dat moment te zien bij SBS6 en op KIJK.nl. Sinds maart lag het toernooi stil vanwege de coronacrisis.

De rechten van de UEFA Champions League liggen bij Talpa Network. Het bedrijf heeft hiermee de eerste uitzendkeuze uit de verschillende wedstrijden. In het afgelopen jaar waren de voetbalwedstrijden te zien bij Veronica, deze zender is ook onderdeel van Talpa Network.

Marco Louwerens, Directeur Televisie: 'Samen met een grote schare voetbalfans ben ik enorm blij dat we dit toernooi met de allerbeste clubs weer kunnen gaan programmeren. Zeker na de periode van de gedwongen stop, willen we zoveel mogelijk voetbalfans laten genieten van dit geweldige toernooi. Om die reden hebben we besloten de Champions League op onze grootste zender, SBS6, uit te zenden.'

In de UEFA Champions League worden nog vier achtste finales gespeeld. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zijn al door naar de kwartfinales.

Het speelschema van het internationale knock-out toernooi ziet er als volgt uit:

- 7 en 8 augustus: achtste finales

- 12 tot en met 15 augustus: kwart finales

- 18 en 19 augustus: halve finales

- 23 augustus: finale

Wie wint dit jaar 'de cup met de grote oren'?

Uitzending vanaf 7 augustus bij SBS6 en op KIJK.nl.