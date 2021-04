Typhoon en Jurrian van Dongen winnen Willem Wilminkprijs

Dubbel prijs voor 'Het Klokhuis' bij de uitreiking van de Willem Wilminkprijs. Typhoon won de juryprijs voor het beste kinderlied met 'Stotteren', een rap die hij maakte voor 'Het Klokhuis'.

En ook de publieksprijs ging naar een lied uit het NTR-programma: 'Ziekenhuis' van tekstschrijver Jurrian van Dongen, op muziek gezet door Rutger de Bekker en gezongen door Maarten Heijmans. Dat is op 18 april bekend gemaakt in Enschede.

Doel van de tweejaarlijkse Willem Wilminkprijs is het stimuleren van het kwalitatieve kinderlied, in de geest van Willem Wilmink (1936-2003).

Juryprijs

Typhoon, die zelf als kind stotterde, wil met zijn lied jonge stotteraars in hun kracht zetten. Uit het juryrapport: 'Typhoon is erin geslaagd om in zijn rap twee onverenigbaar lijkende begrippen met elkaar te verzoenen: stotteren en rappen.'

Volgens de jury, bestaande uit Jeroen Schipper, Ageeth de Haan, Thijs Borsten, Fay Lovsky en Trudie Lucardie, is het lied 'grappig en troostend tegelijk in het verwoorden van een angstig kinderprobleem in een stijl die daar lijnrecht tegenover lijkt te staan.'

Publieksprijs

Voor het eerst kon ook worden gestemd door het publiek. Dat koos voor 'Ziekenhuis' van tekstschrijver Jurrian van Dongen, op muziek gezet door Rutger de Bekker. Het lied maakt op indrukwekkende wijze invoelbaar hoe je je kunt voelen als ouder van een kind met kanker. Het wordt gezongen door Maarten Heijmans en is opgenomen in het Prinses Máxima Centrum, waar ook de aflevering van 'Het Klokhuis' zich afspeelt.

Recordaantal inzendingen

De Willem Wilminkprijs is een initiatief van het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en wordt sinds 2010 om het jaar uitgereikt. Dit jaar stuurden een recordaantal van 150 componisten, tekstschrijvers en producenten hun lied in, waarvan er vijf werden genomineerd. De andere drie genomineerden waren Jan Groenteman, Jasper Smit en Gerjan Schreuder.