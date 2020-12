Twintig jaar na de brand in Volendam: veerkrachtige vriendinnengroep vertelt haar verhaal

Foto: © EO 2020

Twintig jaar na de brand in café 't Hemeltje in Volendam spreekt EO-presentator Rachel Rosier met een bijzondere vriendinnengroep die de brand overleefde.

Het leven van de 14-jarige meiden veranderde in één avond compleet toen zij oud en nieuw vierden en er brand uitbrak in het café. In 'Volendam – 20 jaar na de brand' vertellen de zes vrouwen in alle eerlijkheid (en zelfs met wat Volendamse humor) hoe ze steun vonden bij elkaar en hoe hun leven er nu uitziet. Hoe zij, juist door deze vreselijke en donkere gebeurtenis uit hun leven, samen kracht en inspiratie vonden voor de toekomst.

Marga, Willie, Eline, Melanie, Lisa en Monique waren veertien jaar tijdens de ramp in het Volendamse café ‘t Hemeltje. Ze verloren in deze nacht vriendinnen en familieleden en liepen zelf ernstige brandwonden op. Toch konden de jonge tienermeiden door hun hechte vriendschap voor elkaar klaarstaan en hoopvol naar de toekomst kijken. De laatste jaren komt de groep door hun drukke levens als jonge moeders nog maar weinig samen. Over de brand spreken ze elkaar nauwelijks. Voor dit programma zoeken ze elkaar weer op om herinneringen op te halen, nemen ze presentator Rachel Rosier mee naar de plek waar het gebeurde en laten ze iets zien van hun leven nu. Een leven dat voor ieder van hen anders is en waarin een nieuw hoofdstuk is aangebroken; een eigen gezin met kinderen. Rachel is onder de indruk van deze bijzondere vriendinnengroep: 'Twintig jaar en heel wat tranen, gelach, rouw, baby’s, huwelijken en carrières later vertellen ze ons hoe ze het geflikt hebben, echt leven. Samen en soms alleen door een donker dal heen, naar de andere kant. Een hoopvolle boodschap voor ons allemaal en in het bijzonder de 14-jarigen van nu.'

Over de brand

Op 1 januari 2021 is het twintig jaar geleden dat er een zware brand uitbrak in café ’t Hemeltje in Volendam. De oorzaak van de brand was een bundel sterretjes die werd aangestoken en ervoor zorgde dat de kerstversiering - die bevestigd was aan het plafond - in brand vloog. De brandende kersttakken vielen naar beneden en veroorzaakte een grootschalige ramp. Er vielen veertien doden en tweehonderd ernstig gewonden.

'Volendam - 20 jaar na de brand' is een coproductie van de EO en Skyhigh TV.

'Volendam - 20 jaar na de brand', woensdag 30 december om 20.30 uur bij de EO op NPO 3.