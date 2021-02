Tweede Kamerverkiezingen bij 'Nieuwsuur'

Foto: © Nieuwsuur 2021

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt 'Nieuwsuur' (NTR/NOS) in februari en maart met speciale uitzendingen.

Centraal staan thema-afleveringen rondom de dertien grootste politieke partijen. Daarbij is de lijsttrekker te gast, zal de partij worden ontleed aan de hand van verkiezingsprogramma en stemgedrag en komen kiezers uit eigen kring aan het woord over verwachtingen, ambities en kritiek. Daarnaast maakt 'Nieuwsuur 'een speciale reportageserie 'Buiten het Binnenhof', waarbij in het hele land kiezers worden ondervraagd over hun ervaringen en verwachtingen van de politiek. Beide projecten zullen uiteraard ook een vertaling krijgen op de verschillende online kanalen van 'Nieuwsuur'.

'Nieuwsuur' zal in campagnetijd natuurlijk verslag doen van de actualiteit, maar wil daarnaast de schijnwerper richten op de standpunten en achtergronden van de verschillende partijen. Het programma wil kiezers informeren over de werkelijkheid achter de beloftes en verkiezingsprogramma’s en hoopt met de thematische uitzendingen per partij goed vergelijkingsmateriaal te kunnen bieden.

De dertien partijen die bij de vorige verkiezingen in de Tweede Kamer kwamen, zijn te gast; vier kleine partijen als onderdeel van de reguliere uitzending, de negen grootste partijen in thema-uitzendingen in de verkiezingsstudio van 'Nieuwsuur'. De uitzendingen zijn te zien tussen 24 februari en 12 maart. 'Nieuwsuur'-anchors Mariëlle Tweebeeke of Jeroen Wollaars zullen de lijsttrekkers kritisch ondervragen. Politiek duider Arjan Noorlander analyseert de partijen, onder meer aan de hand van kiezersonderzoek door Ipsos. Uiteraard zal 'Nieuwsuur' in de reguliere uitzendingen ook aandacht besteden aan overige partijen die meedoen aan de verkiezingen.

'Buiten het Binnenhof'

Naast aandacht voor de politieke partijen en hun lijsttrekker op het Binnenhof, is 'Nieuwsuur' ook in het land bij de kiezers. Verslaggever Jan Eikelboom en redacteur Evert-Jan Offringa gaan in de reportageserie 'Buiten het Binnenhof', vanaf half februari, op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het Nederlandse electoraat aankijkt tegen de politiek in het afgelopen jaar en wat de verwachtingen zijn. 'Nieuwsuur' trekt in acht afleveringen door de provincies, van verzorgingshuis tot voedselbank en van klaslokaal tot boerenerf.

Thema-uitzendingen politieke partijen in 'Nieuwsuur'

- Woensdag 24 februari, Jeroen Wollaars: DENK, Farid Azarkan

- Donderdag 25 februari, Mariëlle Tweebeeke: SGP, Kees van der Staaij

- Vrijdag 26 februari, Jeroen Wollaars: 50PLUS, Liane den Haan

- Zaterdag 27 februari, Mariëlle Tweebeeke: Forum voor Democratie, Thierry Baudet

- Dinsdag 2 maart, Mariëlle Tweebeeke: Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand

- Woensdag 3 maart, Jeroen Wollaars: ChristenUnie, Gert-Jan Segers

- Donderdag 4 maart, Mariëlle Tweebeeke: PvdA, Lilianne Ploumen

- Vrijdag 5 maart, Jeroen Wollaars: SP, Lilian Marijnissen

- Maandag 8 maart, Jeroen Wollaars: GroenLinks, Jesse Klaver

- Dinsdag 9 maart, Mariëlle Tweebeeke: D66, Sigrid Kaag

- Woensdag 10 maart, Jeroen Wollaars: CDA, Wopke Hoekstra

- Donderdag 11 maart, Mariëlle Tweebeeke: PVV, Geert Wilders

- Vrijdag 12 maart, Jeroen Wollaars: VVD, Mark Rutte

Dit alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden i.v.m. coronamaatregelen.

'Nieuwsuur', dagelijks om 21.30 uur bij NOS/NTR op NPO 2.