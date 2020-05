Twee nieuwe gezichten voor RTL 4's 'Oh, Wat Een Jaar!'

Foto: © RTL Nederland

Chantal Janzen gaat het derde seizoen van het RTL 4-programma 'Oh, Wat Een Jaar!' presenteren. Samen met captain Ruben Nicolai en gloednieuwe tegenstander, captain Carlo Boszhard, gaat Chantal voor deze nostalgische spelshow terug in de tijd. De opnames van 'Oh, Wat Een Jaar!' starten deze zomer. Het programma is dit najaar te zien bij RTL 4.

Peter van der Vorst, Directeur Content van RTL: 'Ik ben ontzettend blij dat Chantal ‘ja’ heeft gezegd toen ik haar vroeg om ‘Oh Wat Een Jaar’ te presenteren. In dit sterke en vrolijke format komen al haar talenten tot hun recht: presenteren, zingen, dansen en acteren. En dat alles met een gezonde dosis humor en zelfspot. Daarnaast weet ik zeker dat zij in staat is om de enthousiaste captains Ruben en Carlo een beetje in toom houden.'



Chantal Janzen: 'Peter heeft mij gevraagd dit programma voor RTL 4 te presenteren en dat vind ik een eer. Een show waarin mijn liefde voor zang, dans en presenteren samenkomt, is niet alleen een prachtig vooruitzicht, maar ook een logische stap in mijn carrière bij RTL. Ik kan niet wachten om er samen met Ruben en Carlo een geweldig feest van herkenning voor de kijker van te maken.'



Carlo Boszhard: 'Ik verheug me erop om weer een programma met Chantal te maken. Het eerste programma dat zij voor RTL presenteerde, 'de Staatsloterijshow', hebben wij samen gedaan. Ook om samen met Ruben door alle jaren te gaan: in outfits uit die jaren, de pruiken. Heerlijk! Juist in deze tijd denk ik dat onze kijkers op zoek zijn naar dit soort programma’s waarin wij terugkijken naar de jaren waarin het leven nog zo gewoon was.'



Over 'Oh, Wat Een Jaar!'

'Oh, Wat Een Jaar!' is een retrotainmentshow, waarin Chantal Janzen samen met captains Ruben Nicolai en Carlo Boszhard elke week teruggaat naar een ander jaar. De captains vormen elke aflevering een duo met een BN'er die dat betreffende jaar bewust heeft meegemaakt. Het decor ademt de sfeer van het jaar en ook Chantal, de captains en de gasten worden volledig gestyled naar de mode uit die tijd. Herkenning en verbazing voeren de boventoon in dit programma vol nostalgische fragmenten en muziek.



Deze zomer zijn de herhalingen van serie 2 van 'Oh, Wat Een Jaar!' te zien bij RTL 4.



