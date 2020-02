TV-actie 'NPO Zapp Your Planet: SOS Koala' brengt in totaal 246.351 euro op

Foto: © KRO-NCRV 2020

De speciale noodhulpactie van 'Zapp Your Planet', Wereld Natuur Fonds (WWF) en KRO-NCRV heeft maar liefst 246.351 euro opgebracht.

Met het geld kan WWF hulp bieden aan koala's en andere door bosbranden bedreigde dieren in Australië. Zojuist hebben Zapp-presentatoren Klaas van Kruistum en Saskia Weerstand samen met Julian Jordan en Quinten Verschure het eindbedrag bekend gemaakt in 'ZappLive'.

Meer dan 3.500 kinderen hebben van 17 januari tot en met 8 februari geld opgehaald en gedoneerd aan het WWF. Klaas van Kruistum, presentator bij NPO Zapp, is trots op de kinderen: 'Ik stond al met m’n mond vol tanden na het bekend maken van de voorlopige eindstand, maar dit overtreft alle verwachtingen. Het laat zien hoe energiek en krachtig jong Nederland is als het echt nodig is. Totale inspiratie van echte wereldburgers!'

Kleine en grote acties

Kinderen kwamen massaal in actie voor het goede doel, zo ook de zusjes Danique en Estelle die met saxofoon spelen op straat veel geld hebben opgehaald. Ella, Donna, Anaïs en Meia hebben zelfgemaakte koekjes en koffie in de speeltuin verkocht. Zelfs hele scholen kwamen in actie, zoals de Julianaschool in Overveen, door met alle leerlingen zoveel mogelijk rondjes te schaatsen op de ijsbaan. De basketbalmeiden van CBV Binnenland verkochten zelfgemaakte lekkernijen voor de koala's in nood. Er kan nog steeds gedoneerd worden via de SOS Koala pagina.

Drie keer Nederland verdwenen

Inmiddels is al een gebied van meer dan drie keer Nederland door de vuurzee verwoest. Ruim een miljard dieren zijn omgekomen en gevreesd wordt dat de branden nog wel tot april kunnen duren. Kirsten Schuijt, directeur van WWF is dan ook ontzettend dankbaar voor alle hulp van Nederlandse kinderen: 'Met 246.351 euro kan WWF ontzettend veel doen. Zo kunnen we starten met het planten van meer dan 10.000 jonge boompjes zodat koala’s straks weer een thuis hebben. Het geld wordt ook gebruikt voor acute hulp, zoals het opsporen van koala’s door een speurhondenteam en de opvang van gewonde dieren. En WWF zorgt voor voedseldroppings in nationale parken voor hongerige kangoeroes en andere bedreigde dieren om te overleven tot de natuur zich herstelt.'