Tussenstand tweede kwalificatieronde 'Gouden Televizier-Ring'

De tweede kwalificatieronde is nu bijna op de helft en er is een tussenstand! Deze 10 programma's kregen tot nu toe de meeste stemmen.

De hoeveelheid stemmen die dagelijks binnenstroomt is indrukwekkend, maar de strijd is zeker nog niet gestreden. Dit zijn de programma’s waarvoor tot nu toe de meeste stemmen binnen kwamen.

De top 10 tot nu toe: (op alfabetische volgorde)

- 'Big Brother' (RTL 5)

- 'Bureau 040' (RTL 4)

- 'De slimste mens' (KRO-NCRV)

- 'Een huis vol' (KRO-NCRV)

- 'Familie Gillis: massa is kassa' (SBS 6)

- 'Heel Holland bakt' (Omroep MAX)

- 'Kamp van Koningsbrugge' (AVROTROS)

- 'Klassen' (HUMAN)

- 'Meiden die rijden' (POWNED)

- 'Prince Charming' (Videoland)

5 programma's

Het is een zeer gevarieerd lijstje waarin vooral het genre reality goed is vertegenwoordigd. Maar helaas kunnen niet al deze geweldige programma's door naar de eindronde. Alleen de vijf programma's die de meeste stemmen krijgen, dingen straks mee naar de Gouden Televizier-Ring.

Stemmen kan nog tot 10 maart 2021 via Televizier.nl/ring. Die dag sluit om 10.00 ’s ochtends de stembus. Later die dag maken we bekend welke vijf titels de eindstreep hebben gehaald.