Tussenstand tweede kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020

De tussenstand in de tweede kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020 is binnen. Dit is de top 10 tot nu toe.

De eerste kwalificatieronde is halverwege en er is tot nu toe massaal gestemd (geen grapje). De programma’s die tot nu toe de meeste stemmen krijgen, zijn zonder uitzondering prachtig, maar kunnen helaas niet allemaal door naar de grote ronde in oktober. Alleen de vijf programma's die nu de meeste stemmen vergaren, dingen straks mee naar de Gouden Televizier-Ring.

Dit is de top 10 tot nu toe: (op alfabetische volgorde)

100 jaar jong (SBS6)

All together now (RTL 4)

Als de brandweer (SBS6)

Bureau Burgwallen (RTL4)

Dienders (BNNVARA)

Dit zijn wij (KRO-NCRV)

Heel Holland bakt (Omroep MAX)

Over mijn lijk (BNNVARA)

Rail away (EO)

Wimpie & de Domino’s on tour (NTR)

Over en uit

Het is cliché, maar waar: alles is nog mogelijk. Maar het is ook keihard, voor programma's die zich nu niet plaatsen, is het hierna over en uit. Deze ronde is daarom zeer belangrijk.

De tweede kwalificatieronde loopt tot 26 februari om 10.00 uur. Stemmen kan op www.televizier.nl/ring.