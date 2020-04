Tussenstand Televizier-Ster Online-videoserie 2020

Welke makers van geweldige online-videoseries maken op dit moment de grootste kans op een plek in de nominatieronde? We zijn op de helft in de verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie en daarom is het de hoogste tijd voor een tussenstand.

Om het spannend te houden, vertellen we niet hoeveel stemmen iedere videoserie afzonderlijk heeft binnen gesleept. We kunnen wel zeggen dat de stemmen flink binnenstromen. Maar daar kan natuurlijk altijd meer bij.

De voorlopige top 20 op alfabetische volgorde:

#BOOS (#BOOS/BNNVARA)

Bij Andy in de auto (Andy van der Meijde - official)

De spooktocht (Govert Sweep)

DumpertReeten (Dumpert)

EnzoKnol Vlog (EnzoKnol)

Explainer (NOS op 3)

Jachtseizoen 2019 (StukTV)

Jorik's life (New Wave )

Monica Geuze weekvlog (Monica Geuze)

Nienke weet niet alles maar wel veel (Nienke Plas)

Politievlog (Politievlogger Jan-Willem)

The anti-bucketlist (Gierige Gasten)

Tienermoeder Mariah (Vrouw.nl)

Unboxing (Jessie Maya)

Vlog (Vloggloss)

Vlog Delia Skin Master (Delia Skin Master)

Vlog Don (Don)

Vlog Jipp Heldoorn (Jipp Heldoorn)

Wat wil Maxime? (LINDA.meiden)

Werkplaatsvlog (Werkplaatsvlog)

22 april sluiten de stembussen

Voor de online-videoseries die niet in de top 20 staan, is nog niets verloren. Het is een cliché, maar alles is nog mogelijk. Enige haast is wel geboden, de verkiezing loopt nog tot woensdag 22 april, 10.00 uur. Stemmen kan via www.televizier.nl/ring. In oktober wordt duidelijk wie er met de Televizier-Ster Online-videoserie vandoor gaat.