Tussenstand derde kwalificatieronde 'Gouden Televizier-Ring 2021'

Na een geweldige Eurovisie Songfestival-week zijn alle ogen gericht op de derde kwalificatieronde voor de Gouden Televizier-Ring. Veel tv-kijkers brachten afgelopen week hun stem al uit en zij stemden het vaakst op de volgende programma's.

Dit is de tussenstand tot nu toe (op alfabetische volgorde):

'Big Brother' (RTL 5)

'BN'ers in het Ziekenhuis' (SBS6)

'De Kinderen van Ruinerwold' (BNNVARA)

'De Verraders' (RTL 4)

'Even Tot Hier' (BNNVARA)

'Glow Up: The Next Dutch Make-up Star' (Videoland)

'Heel Holland Bakt' (Omroep MAX)

'Levenslang met Dwang' (KRO-NCRV)

'Mocro Maffia' (Videoland)

'Oogappels' (BNNVARA)

Stemmen

De top 10 is zeer gevarieerd en gaat van keiharde misdaadserie tot vrolijke make-upshow. Maar alles is natuurlijk nog mogelijk. Kijkers die op een van deze tien titels willen stemmen of een ander programma willen steunen, kunnen terecht op Televizier.nl/ring. Dat kan tot 9 juni om 10.00 uur 's ochtends. De vijf programma’s met de meeste stemmen dingen in oktober mee naar de Gouden Televizier-Ring 2021.