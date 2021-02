Trijntje Oosterhuis speelt Maria in KRO-NCRV's 'The Passion'

Trijntje Oosterhuis speelt de rol van Maria in 'The Passion 2021' van KRO-NCRV. Op Witte Donderdag 1 april zendt KRO-NCRV het grootste paasevenement van de Nederlandse televisie live uit vanuit Roermond.

In 'The Passion' worden dit jaar voor het eerst een aantal Engelstalige hits in het Nederlands gezongen. Trijntje zingt in de rol van Maria de Nederlandse vertaling van het nummer 'Tears in Heaven' van Eric Clapton. In het radio-programma 'GIJS 2.0' liet ze de luisteraars alvast een voorproefje horen. Al eerder werd bekend dat Anita Witzier de verslaggever van 'The Passion' wordt, zij haalt uit het hele land verhalen op rond het thema #ikbenervoorjou. De andere hoofdrolspelers van 'The Passion 2021' worden woensdag 17 februari bekend gemaakt.

Trijntje Oosterhuis: 'Ik vind het bijzonder om de rol van Maria te vervullen en wil de kijker vanuit deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit moment wel nodig. Het voelt als een grote taak. Wat mij betreft is de kracht van The Passion: aan elk personage kan iemand zich spiegelen. Zelf herken ik als moeder van vier kinderen veel in Maria. Ook ik zal ze ooit moeten loslaten in liefde. Het paasverhaal is een verhaal voor de wereld: het heeft ons allemaal iets te zeggen. We kunnen die warmte en liefde uit het verhaal wel gebruiken.'

Na tien jaar wordt 'The Passion' dit jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander verteld blijft worden en iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. De afgelopen editie die in het teken stond van de onzekerheid in coronatijd, benadrukte de behoefte van Nederland aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement biedt. Dat komt ook in deze editie nadrukkelijk naar voren.

Vertrouwd én vernieuwd

Het traditionele paasverhaal blijft bij KRO-NCRV in ere, wel komen in de vernieuwde vertelling extra scenes en zijn er in deze editie een aantal Engelse hits te horen die speciaal voor 'The Passion' vertaald zijn naar het Nederlands. In de context van het paasverhaal krijgen deze nummers ineens een heel nieuwe lading. Met het thema van 'The Passion' 'Ik ben er voor jou', wil de omroep een oproep doen aan de kijkers om voor de ander klaar te staan. Omdat fysieke aanwezigheid in Roermond dit jaar vanwege corona anders zal zijn, wordt 'The Passion' interactiever en kan de kijker via thepassion.kroncrv.nl onderdeel zijn van de 11de editie van het paasevenement.

Bekijk hier het fragment uit GIJS 2.0.

'The Passion' wordt mede mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk Nederland, Kansfonds en bisdom Roermond. Het programma wordt geproduceerd door Mediawater voor KRO-NCRV.

'The Passion' wordt op Witte Donderdag 1 april live uitgezonden om 20.30 uur door KRO-NCRV op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.