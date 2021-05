Tooske Ragas presenteert 'K2 zoekt K3', Gordon en Samantha Steenwijk in jury

Dit najaar gaat de spraakmakende zoektocht naar het nieuwe K3-lid van start in Nederland en Vlaanderen. Tooske Ragas neemt de presentatie voor haar rekening samen met haar Belgische collega Kurt Rogiers.

Dat de opvolger van Klaasje niet noodzakelijk een vrouw hoeft te zijn, is niet de enige vernieuwing in 'K2 zoekt K3'. Dankzij een verrassende twist in de jury wordt de show nog spannender. Voordat de kandidaten voor de 100-koppige publieksjury staan, moeten ze de professionele jury trotseren die hun zang én performance afzonderlijk beoordeelt. De jury bestaat uit Gordon, Samantha Steenwijk en de Vlaamse zangeressen Natalia Druyts en Ingeborg Sergeant. 'K2 zoekt K3' is dit najaar te zien op SBS6.

Tooske Ragas keert na jaren terug als presentatrice van een grote talentenjacht. En dit keer maakt ze van dichtbij mee wie de opvolger van Klaasje wordt. Tooske: 'Ik vind het heerlijk om weer terug te zijn op het vertrouwde nest bij een talentenjacht. Het bijzondere aan deze zoektocht is dat de winnaar direct onderdeel wordt van K3 en daardoor meteen al aan het leven van een popster kan beginnen. Ik kijk ernaar uit om de kandidaten bij te staan in dit programma samen met mijn Belgische medepresentator Kurt Rogiers.'

Samantha en Natalia vormen de hoor-jury en beoordelen vanuit daar het zangtalent van de kandidaten. Zij jureren dus blind. In de zie-jury zijn Gordon en Ingeborg alleen aangewezen op hun ogen. Zij horen de audities niet, maar oordelen over de performance én de K3-factor van de kandidaten. Als alle vier de juryleden positief zijn over een kandidaat, mag diegene door naar de publieksjury. In de publieksjury zitten 100 willekeurige Nederlanders en Vlamingen van verschillende leeftijden die beslissen wie door mag naar de studioshows. Daarin is alleen voor de allerbeste K3-zanger of -zangeres in spé een plek weggelegd.

Gordon: 'Echt ontzettend leuk dat ik, zeker nu werkelijk iedereen kan meedoen, mag meebepalen wie dat felbegeerde plaatsje in deze nieuwe K3-formatie krijgt. Ik heb onwijs veel zin in die audities en zal samen met mijn collega-jurylid Ingeborg vast en zeker mijn ogen uit kijken tijdens het vormen van mijn oordeel over alle optredens.'

Samantha: 'Ik voel me enorm vereerd dat ik deel mag uitmaken van de jury die op een wel heel bijzondere manier gaat bepalen wie de nieuwe collega wordt van Hanne en Marthe. K3 is natuurlijk al meer dan 20 jaar een instituut in Nederland en België en ik bewonder ze al zolang als ze bestaan. Ik ben dan ook heel blij dat ik samen met Natalia in de luister-jury zit. Laat die gouden mannen- én vrouwenkeeltjes maar horen!'

Natalia: 'Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de jury. 'K2 zoekt K3' is een wedstrijd waar een gegarandeerde carrière aan vasthangt. Deze nieuwe K3 wordt ook de K3 waar Bobbi-Loua mee zal opgroeien. Ook dat is een fijne bedenking. Ik kijk er enorm naar uit!'

Ingeborg: 'Toen de vraag kwam van VTM om in de jury te zetelen van 'K2 zoekt K3' heb ik niet lang getwijfeld. Door mijn achtergrond als presentatrice van een kinderprogramma en mijn knowhow van zingen, acteren en presenteren voelde ik een sterke betrokkenheid. Toen ik daarna vernam dat ik met Gordon een duo zou vormen was mijn enthousiasme alleen maar sterker geworden. Een heerlijke Nederlander die me al heel vaak deed lachen. Dat wordt dus een bijzonder fijn avontuur!'

Uiteraard is er ook voor Hanne en Marthe én voor Gert Verhulst een rol weggelegd in de grote zoektocht. Wat die rol precies inhoudt, wordt op een later moment bekend gemaakt.

Uitzending komend najaar op SBS6 en op KIJK.nl.