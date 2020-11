Thema en presentator van 'The Passion 2021' is bekend!

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het thema van 'The Passion 2021' is bekend! Komend jaar staat hét muzikale paasevenement in het teken van… 'ik ben er voor jou'. Want juist nu, in deze verwarrende tijden, laten we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Niemand minder dan KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier presenteert 'The Passion 2021'. Tijdens de veertigdagentijd voorafgaand aan 'The Passion' trekt Anita door heel Nederland en stelt zij op verschillende plekken de vraag ‘Tegen wie wil jij zeggen: ik ben er voor jou?’. Anita doet verslag van bijzondere ontmoetingen en indrukwekkende persoonlijke verhalen.



'The Passion 2021' wordt uitgezonden op Witte Donderdag 1 april bij KRO-NCRV op NPO 1.



