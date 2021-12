Theatervoorstelling 'De Eeuw Van Mijn Moeder' bij AVROTROS op NPO 2

Regisseur en artistiek leider van Het Nationale Theater Eric de Vroedt vertelt een persoonlijk en episch verhaal met zijn nieuwste voorstelling: 'De Eeuw Van Mijn Moeder'. Via het verhaal van één vrouw en haar familie wordt de kijker meegenomen in de grote historische omwentelingen na de Tweede Wereldoorlog.

Het monumentale theaterstuk, dat in totaal 3,5 uur duurt, wordt in drie delen uitgezonden bij AVROTROS op NPO 2.

In 'De Eeuw Van Mijn Moeder' draait het om het leven van Winnie de Willigen. Haar leven wordt getekend door de koloniale samenleving van Nederlands-Indië, waarin ze werd geboren, en haar migratie naar Nederland. Als reactie op het koloniale systeem streeft Winnie ernaar om 'niet-Indisch' te zijn. Terwijl haar zoon Ramses het verleden van zijn familie juist wil ontdekken, uitpluizen en onderzoeken. Wanneer blijkt dat zijn moeder niet lang meer te leven heeft probeert Ramses, een toonaangevende kunstenaar, haar leven te grijpen in een imposante kunstinstallatie.

'De Eeuw Van Mijn Moeder' is gebaseerd op het persoonlijke verhaal van regisseur en schrijver Eric de Vroedt. Het is een verhaal over een levenslange worsteling met identiteit en de impact die dat op de familie heeft. Maar liefst dertien acteurs waaronder prijswinnende acteurs Esther Scheldwacht, Bram Coopmans, Romana Vrede en Mark Rietman spelen mee in deze megaproductie.

Eric de Vroedt is verheugd dat het theaterstuk door AVROTROS is geregistreerd. 'Mijn moeder vond altijd dat ik ook films moest maken en uitgerekend bij dit project - een monument voor mijn moeder - wordt haar wens werkelijkheid. Met de registratie is een tijdelijk theaterstuk nu voor altijd terug te kijken. De geschiedenis wordt vastgelegd, zoals we ook in de voorstelling de geschiedenis tonen.'

'De Eeuw Van Mijn Moeder', op 6, 13 en 20 augustus om 22.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.