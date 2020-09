'The Osbournes Want To Believe' op Dplay

UFO's, spoken, buitenaardse wezens en poltergeisten – bestaan ze echt of is het allemaal inbeelding en illusie? Als het aan paranormaal onderzoeker Jack Osbourne ligt, zit er in elk van deze verhalen wel een kern van waarheid, omdat hij veel overtuigend videobewijs heeft gezien.

Zijn ouders Ozzy en Sharon zouden het ook best willen geloven, maar staan nu eenmaal wat sceptischer in het leven. In de nieuwe serie 'The Osbournes Want To Believe' probeert zoon Jack zijn ouders te overtuigen dat al deze mysterieuze zaken echt kunnen plaatsvinden. Hij laat ze een groot aantal beelden zien waar je als kijker bijna niet omheen kunt.

Zoals een kraan die uit het niets gaat stromen, een fornuis dat zomaar aanspringt en een pop die beweegt alsof het een levend wezen is. En wat te denken van die rare vliegende objecten die ooit met camera zijn vastgelegd. Jack laat het allemaal zien en vraagt zijn ouders om met een betere verklaring te komen. Kunnen ze die bedenken, of moeten ze toch uiteindelijk ook geloven dat er meer is tussen hemel en aarde – en ver buiten die hemel.

'The Osbournes Want To Believe', vanaf donderdag 1 oktober op Dplay.