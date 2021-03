'The Neighborhood' nu ook te zien op Comedy Central in Nederland

Vanaf zaterdag 6 maart is seizoen 1 van de serie 'The Neighborhood' na een daverend succes in de US nu ook in Nederland bij Comedy Central te zien.

Je gezin naar een nieuwe stad verhuizen is niet eenvoudig! In de komedieserie 'The Neighborhood' speelt Cedric the Entertainer ('The Soul Man', 'Barbershop') de altijd alerte en eigenwijze Calvin Butler in zijn 'eigen Neighborhood’. Wanneer Dave Johnson ('New Girl'), een vriendelijke en warme professionele conflictonderhandelaar uit het Midwesten, verhuist naar Los Angeles nadat zijn vrouw, Gemma (Beth Behrs), een nieuwe baan krijgt, moet Dave het opnemen tegen zijn nieuwe wantrouwige buurman Calvin Butler, die met een schuin oog kijkt naar zijn komst in de wijk.

Calvins gracieuze vrouw, Tina (Tichina Arnold), rolt echter de welkomstwagen uit en hun jongste zoon Marty denkt dat de Johnsons goed kunnen zijn voor de gemeenschap. Butler’s werkloze oudste zoon, Malcolm (Sheaun McKinney), ontdekt dat Dave misschien eindelijk iemand is die hem begrijpt. Dave realiseert zich dat het moeilijker is om in hun nieuwe gemeenschap te passen dan hij had verwacht, maar als hij een manier kan vinden om contact te maken met Calvin, hebben ze een uitstekende kans om van hun nieuwe buurt hun thuis te maken. Welcome to The Neighborhood!

Cedric the Entertainer speelt niet alleen de hoofdrol in 'The Neighborhood', maar is bovendien ook uitvoerend producent naast Jim Reynolds ('The Big Bang Theory'). De serie is zo'n ongekend succes in de US dat onlangs is bevestigd dat seizoen vier in de maak is!

Het eerste seizoen van 'The Neighborhood' is vanaf 6 maart elke zaterdag én zondag met een dubbele aflevering om 18.00 uur exclusief te zien op ViacomCBS zender Comedy Central!