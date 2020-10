Teun Toebes wint eerste Cinekid Zapp Young Talent Award

Foto: © NPO Zapp 2020

Woensdagochtend hebben Janouk Kelderman en Niek Roozen de Cinekid Zapp Young Talent Award uitgereikt: een stimuleringsprijs vanuit NPO Zapp en Cinekid om de meest onderscheidende jonge creator onder de 21 jaar te vieren.

Teun Toebes mocht de award in ontvangst nemen voor zijn verfrissende en impactvolle video’s over dementie. De Cinekid Zapp Young Talent Award is onderdeel van het Cinekid Festival waar de belangrijkste prijzen op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor de jeugd worden uitgereikt.

Meer dan ooit zijn jongeren zelf actieve filmmakers die grenzen opzoeken en verleggen. In aanloop naar het festival mochten kinderen uit het hele land makers nomineren, waarna een driekoppige jury met onder anderen acteur Niek Roozen (bekend van o.a. 'Brugklas') en Janouk Kelderman (bekend van o.a. 'Het Klokhuis' en 'Brainstorm') een winnaar kozen uit de meer dan 1.400 inzendingen. Teun Toebes is als winnaar uit de bus gekomen vanwege zijn maatschappelijk betrokken video’s over dementie onder ouderen. De uitreiking van de Award is terug te zien op Instagram stories van NPO Zapp en Cinekid.

Maatschappelijk onderwerp

Janouk Kelderman licht de keuze toe: 'Er zijn zoveel YouTubers en influencers die mooie leuke content maken, maar er zijn er heel erg weinig die zich richten op een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Teun doet dat met zijn video’s op onnavolgbare wijze.'

Het werk van Teun wordt gevierd en krijgt een podium op de online kanalen van NPO Zapp en het Cinekid Play online platform. Ook wordt hij ambassadeur van het Cinekid Festival en mag hij uit de Cinekid-programmering een eigen planeet van films en series cureren. Als winnaar is Teun automatisch één van de jurlyleden voor de prijs van het volgende jaar.

Gouden Leeuw

Naast de nieuwe Cinekid Zapp Young Talent Award worden prijzen uitgereikt voor Beste Kinderfilm, Beste Nederlandse Familiefilm, Beste Internationale Korte Film, Beste Nederlandse Korte Film, Beste Jeugdfilm, Beste Nederlandse Serie, Shorts by Kids Competitie, Beste MediaLab Project, Eurimages Co-production Development Award en Filmmore Post-Production Award. De winnaars worden bepaald door een nationale en internationale jury in samenspraak met het publiek die bepaalt wat zij de beste jeugdfilms, televisieseries en mediaprojecten vinden.

Zapp-programma's in première

Tijdens het Cinekid Festival gaan meerdere NPO Zapp/Zappelin-programma’s in première. Kinderen wanen zich vast in kerstsferen tijdens de eerste aflevering van 'Rudy’s Grote Kerstshow' (VPRO) en kunnen de nieuwe programma’s 'Brainstorm' (NTR), 'Zapp Your Planet' (NTR) en 'Tussen Kop & Staart' (EO) bekijken. Oude bekenden komen ook terug: het tweede seizoen van 'De Smerige Quiz' (EO) gaat in première, net als 'Moomin Vallei' (KRO-NCRV) en het derde seizoen van 'Hoofdzaken' (VPRO). Het Cinekid Festival is nog te bezoeken tot en met 23 oktober.