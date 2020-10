'Temptation Island: Love or Leave' vanaf donderdag 26 november bij Videoland

Foto: Videoland - © Tom Cornelissen 2020

Vanaf donderdag 26 november is het nieuwe seizoen van 'Temptation Island: Love or Leave' te zien bij Videoland. Monica Geuze en Kaj Gorgels nemen de presentatie van de vernieuwde versie voor hun rekening waarbij niet de vraag is of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze met de ware zijn.

'Is hij/zij de ware. Of is er toch iemand die beter bij mij past?' is de grote vraag in de vernieuwde editie van 'Temptation Island: Love or Leave'. De koppels geven elkaar aan de start de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als 'single' het avontuur aan. Deze keer geen verleiders maar vrijgezellen op zoek naar een serieuze relatie. Tijdens de dates krijgen de singles en de partners de kans om een diepere connectie aan te gaan. Ze hebben als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden, zowel voor hun partner als voor zichzelf.

'Temptation Island: Love or Leave' wordt geproduceerd door Zodiak Nederland BV en is vanaf donderdag 26 november bij Videoland te zien. In totaal zijn er 13 afleveringen (start met 2 afleveringen, daarna wekelijks 1 aflevering).