Talpa strikt cabaretier Najib Amhali! 3 nieuwe theatershows exclusief bij SBS6

Foto: Wessel de Groot - SBS6 © Talpa Network

Cabaretier Najib Amhali gaat de komende jaren 3 nieuwe cabaretvoorstellingen op het podium neerzetten. Talpa Network heeft hier exclusief de rechten van en zendt ze uit op SBS6. De komiek is in de cabaretwereld een begrip. Al ruim 25 jaar maakt hij succesvolle shows en raakt hij alle Nederlanders met zijn humor, muziek en verhalen. Najib is maatschappelijk betrokken en neemt stelling in op het podium.