Talpa Network verwerft uitzendrechten Europa League en Europa Conference League

Talpa Network is erin geslaagd de uitzendrechten van wedstrijden in de UEFA Europa League en de UEFA Europa Conference League te bemachtigen voor de periode 2021-2024.

Hiermee heeft Talpa Network de eerste uitzendkeuze van wedstrijden in de twee Europese voetbaltoernooien voor clubs.

Marco Louwerens, Directeur Televisie van Talpa Network: 'Dit is heel mooi nieuws. De concurrentie voor de uitzendrechten is structureel enorm. We zijn blij dat ook na de zomer Europees topvoetbal bij onze zenders te zien is. Met de UEFA Europa League en de nieuwe UEFA Europa Conference League zijn we ervan overtuigd dat we wederom hele interessante wedstrijden, met veel Nederlandse clubs, kunnen uitzenden en onze kijkers mooie voetbalavonden kunnen blijven voorschotelen.'