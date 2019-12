Talpa Network benoemt Arno Otto tot Chief Transformation Officer

Per 1 januari 2020 treedt Arno Otto als Chief Transformation Officer toe tot de Raad van Bestuur van Talpa Network. Hij zal onder meer sturing geven aan de verdere digitale transformatie van Talpa Network en bijdragen leveren aan de doorontwikkeling van de strategie en organisatie van het bedrijf.

De Raad van Bestuur van Talpa Network bestaat verder uit Peter de Mönnink (CEO), Barry Masclee (COO), Jet Roos (CFO) en Paul Römer (Managing Director Radio en Televisie).

Peter de Mönnink, CEO van Talpa Network, over de benoeming: 'Het medialandschap is constant in beweging en vanuit dat perspectief zijn we op zoek gegaan naar iemand waarmee we als Talpa Network de volgende stap kunnen zetten. Arno Otto heeft het perfecte profiel en is tevens een goede aanvulling voor onze Raad van Bestuur. Hij heeft een geweldig track record op het gebied van het verbinden van technology, product, creatie, innovatie, marketing en commercie, met succesvolle organisatie- en businessmodellen als resultaat. Zijn komst luidt een verdere versnelling in van de transformatie van ons media tech bedrijf.'

Arno Otto over zijn nieuwe functie: 'In 2020 is het meer dan ooit belangrijk dat er sterke en innovatieve Nederlandse media partijen opstaan om het verschil te maken. Talpa Network heeft al een stevige basis neergezet en ik heb ontzettend veel zin om met deze groep specialisten aan de slag te gaan en te laten zien dat Nederland niet alleen creatief een voorbeeldrol heeft maar zich ook qua innovatiekracht kan meten met de sterksten.'

Arno Otto studeerde Business & Economics en heeft een brede achtergrond in digital advertising. Hij was eerder onder meer Managing Director bij ProSieben.Sat1 Media SE, Chief Digital Officer bij RTL Nederland en European MD van AdLINK Group AG en DoubleClick Inc . In deze functies was hij onder andere verantwoordelijk voor de professionalisering van de organisatie op het gebied van digitale innovatie, productontwikkeling, marketing en distributie.