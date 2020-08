Talkshow 'De Vooravond' wordt opvolger van 'De Wereld Draait Door'

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2020

'De Vooravond' is de naam die de nieuwe talkshow van NPO 1 gaat krijgen. Het programma komt er als vervanging voor 'De Wereld Draait Door'. Vanaf 31 augustus zal 'De Vooravond' iedere weekdag te zien zijn om 19.00 uur.

De aankondiging van de naam gebeurde door middel van een kort filmpje, dat via Twitter werd verspreid. Voor de inkleding van het filmpje werd gebruik gemaakt van concept van 'First Dates', een datingprogramma dat eveneens te zien is op de Nederlandse omroep BNNVARA. In de aankondiging zijn voornamelijk Renze Klamer en Fidan Ekiz te zien, zij zullen de talkshow dagelijks presenteren en leken op date te gaan in de video. Aan het einde van het promotiefilmpje is Matthijs van Nieuwkerk kort te zien, hij presenteert het duo de rekening als ober. Van Nieuwkerk was het gezicht van talkshow 'De Wereld Draait Door' voor een periode van 15 jaar.

Hoe de talkshow verder zal worden ingekleed wordt bekendgemaakt op de najaarspresentatie van de omroep BNNVARA. Deze vindt plaats op 25 augustus.

Bron: ad.nl