'Sweet Home Sextuplets' vanaf woensdag op TLC

Een huishouden met drie kinderen kan al hectisch zijn, maar als je er dan ineens een zesling (!) bijkrijgt, is het pas echt aanpoten geblazen.

Welkom in het drukke leven van Courtney en Eric Waldrop. Ze zijn inmiddels wel wat gewend, maar nu de zesling de lastige leeftijd van twee bereikt heeft, komen ze weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Zeker omdat hun drie oudere jongens ook nog aandacht nodig hebben.

Het wordt er niet makkelijker op nu ze voor de tweede keer hun huis moeten verlaten voor fase-2 van hun renovatieplannen en besluiten om tijdelijk in een 'mobile home' te gaan wonen. Met elf gezinsleden in de kleine ruimte is het flink inschikken, maar het weerhoudt de Waldrops er niet van om hun familietradities in ere te houden. Dus nodigen ze hun familie uit voor Thanksgiving en vieren ze ook zeker Kerstmis in hun tijdelijke onderkomen.

Maar wat te doen met de verjaardagen van de negen kinderen die allemaal binnen een maand van elkaar vallen? Ze besluiten er dit keer één groot gezamenlijk feest van te maken!

'Sweet Home Sextuplets', vanaf woensdag 8 juli om 21.30 uur op TLC.