Sue Perkins reist langs grens tussen Mexico en Verenigde Staten

Britse programmamaker Sue Perkins reist langs de meer dan 3000 kilometer lange grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, één van de meest besproken grenzen van de wereld.

Wanneer het over Mexico gaat hoor je meestal alleen verhalen over migranten, de muur bij de grens, drugskartels en moord, maar Sue is geïnteresseerd in het dagelijks leven van de gewone mens aan beide kanten van de grens.

Aflevering 1

Sue reist in deze aflevering van Tijuana via Los Algodonis naar Nogales.

Veel vluchtelingen willen via Mexico naar de Verenigde Staten. Ze gaat kijken bij een centrum in aanbouw voor vluchtelingen en ontmoet een moeder met drie kleine kinderen die uit Honduras is gevlucht om in de Verenigde Staten een nieuw leven op te bouwen.Ten zuiden van Tijuana blijkt het Mexicaanse strand een populaire verblijfplaats te zijn van gepensioneerde Amerikanen. Zij kunnen wel de grens steeds over, maar voor veel Mexicanen is dit niet mogelijk.

Sue trekt verder naar de Mexicaanse grensstad Los Algodonis. Ooit begon een Mexicaanse tandarts hier een praktijk en nu is de stad vol met tandartspraktijken waar Amerikanen zich tegen een veel goedkoper tarief kunnen laten behandelen.

Aan de Amerikaanse kant van de grens ontmoet ze in Arizona de Sheriff van Pinal County die worstelt met de oorlog tegen drugs en de strijd tegen mensensmokkel. Terug in Mexico neemt Sue in Nogales deel aan de viering van het dodenfestival.

Aflevering 2

De programmamaakster reist in deze aflevering verder van Juarez via Marfa en het natuurpark Big Bend, naar Missions en Matamoros, Golf van Mexico. Tijdens de tweede helft van haar reis ontmoet Sue mensen die trots zijn op wat beide kanten van de grens te bieden hebben, maar ook families die gescheiden zijn door de grensmuur.

In de grensstad Juarez overwint ze haar fobie voor paarden terwijl ze zich bij een groep professionele vrouwen voegt die meerdere keren per week het land oversteken om Escaramuza, een Mexicaans dressuurtype, te beoefenen.

Na Juarez peddelt Sue in een kano over de Rio Grande door het nationale park Big Bend. In Mission, Oost-Texas ontmoet Sue pater Roy, die de krantenkoppen haalde omdat hij protesteerde tegen de muur toen al met de bouw was begonnen.

