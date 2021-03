Succesvol 'Marble Mania' krijgt tweede seizoen op SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

SBS6 heeft een tweede reeks afleveringen besteld van de zeer succesvolle prime time familieshow 'Marble Mania'. De knikkerstrijd tussen drie BN'ers, onder leiding van Winston Gerschtanowitz en met enthousiast commentaar van Jack van Gelder, trok elke week gemiddeld maar liefst 1,6 miljoen kijkers van jong tot oud.

Het succes van de show is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: Duitsland en België maken zich inmiddels op voor een eerste seizoen - en bij die landen zal het niet blijven.

De Nederlandse kijker maakt zich intussen op voor de laatste aflevering van 'Marble Mania'. Topsporters Anouk Hoogendijk, Dennis van der Geest en John de Wolf sluiten aanstaande donderdag om 20.30 uur het eerste seizoen af, met nog één zinderende knikkerstrijd op nieuwe, spectaculaire banen.

In Nederland is 'Marble Mania' niet alleen een succes op TV. Ook in miljoenen Nederlandse huiskamers wordt intussen fanatiek geknikkerd.

'Marble Mania' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.