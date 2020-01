Succesverhaal selfmademan Léon Overdulve in 'De Leeuw Van Zeeland'

Foto: RTL 7 - © RTL 2020

RTL en De Persgroep presenteren de RTL 7-documentairereeks 'De Leeuw Van Zeeland' waarin Léon Overdulve, wordt gevolgd. Met een schamele negen cent op de bank wist hij een aantal indrukwekkende deals te sluiten.

Door middel van een flinke dosis lef, blufpoker en vooral een gezond portie Zeeuws verstand heeft Léon een goedlopend bedrijf op het gebied van 'Offshore Services' opgericht en uitgebouwd tot een Internationale speler. 'In deze sector waar we inzitten is het OF heel veel geld verdienen OF binnen een paar dagen failliet gaan', aldus Léon Overdulve.

OOS International, het bedrijf van Overdulve, verzorgt accommodatieoplossingen voor de offshore, biedt een vloot van heavy lift-schepen en is gespecialiseerd in bouw- en ontmantelingsprojecten op het gebied van windmolens en olie- en gaswinning. In vier afleveringen wordt er een persoonlijk portret geschetst van een bijzondere man en de hoogte- en dieptepunten van zijn Internationale miljoenenbedrijf. Een bedrijf wat op wereldtoneel opereert, maar in alles trouw blijft aan zijn Zeeuwse roots. Ondanks alle druk van het runnen van zijn miljoenenbedrijf zet Leon zich samen met zijn vrouw ook in voor de ontwikkeling van zijn woonplaats Serooskerke. Inmiddels is er een brasserie met hotelkamers geopend, werken ze hard aan een zwembad annex schaatsbaan en is de plaatselijke school onder handen genomen.

Over Léon Overdulve

Léon Overdulve werd vijftig jaar geleden geboren in Terneuzen en zette zijn eerste stappen op zijn 17de in de maritieme wereld als matroos op de wilde vaart, booreilanden en baggerschepen. Hij werkte zichzelf vanaf die werkvloer op tot CEO/eigenaar van het bedrijf OOS International. Nog maar zes jaar geleden was Overdulve de enige werknemer van OOS International. Een groot contract markeerde in 2014 het begin van een stormachtige groei. Het bedrijf heeft nu 27 nationaliteiten in dienst. OOS staat voor Overdulve Offshore Services.

'De Leeuw Van Zeeland' is een co-productie tussen RTL en De Persgroep en is geproduceerd door Goya Productions. Deze vierdelige docu is vanaf zaterdag 1 februari wekelijks te zien bij RTL 7 om 19.00 uur.