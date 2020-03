StukTV komt met nieuwe series voor thuisblijvers

Om thuisblijven een beetje plezieriger te maken tijdens de coronacrisis, komen de mannen van StukTV met een dosis vrolijke content in deze bizarre tijden.

Met de nieuwe serie 'StukTV LIVE' en een gloednieuw seizoen van 'Prankoorlog' wordt binnen blijven ineens een stuk gemakkelijker. De series zijn iedere vrijdag en zaterdag te zien op het YouTube-kanaal van StukTV.

'StukTV LIVE' is een programma vol interactie en vermaak. Iedere show schuift er een nieuwe bekende gast aan, met behulp van een videoverbinding. Tijdens deze vrolijke liveshow kunnen kijkers thuis volop meedoen en meepraten via de verschillende online kanalen van StukTV. Daarnaast bevat het programma, naast alle gekkigheid, mini-lessen en wekelijkse tips van experts, waardoor de kijkers misschien zelfs wel een stukje slimmer worden.. 'StukTV LIVE' is vanaf vandaag vijf weken lang iedere vrijdag om 16.00 uur te zien op YouTube en Instagram.

In het gloednieuwe seizoen van 'Prankoorlog' maken de mannen van StukTV elkaar het leven weer zuur met de meest bizarre pranks. Wie het vorige seizoen heeft gezien, weet dat het voor deze mannen niet gek genoeg kan. En dit keer gaan ze nóg een stapje verder. Voor diegene die geprankt wordt is het geen feestje, maar voor de andere twee en de kijkers natuurlijk hilarisch. 'Prankoorlog 2' is vanaf aanstaande zaterdag iedere week om 17.00 uur te zien op YouTube.