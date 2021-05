Studio 100 en Medialane sluiten unieke samenwerking: spektakelmusical '40-45' naar Nederland

De spektakelmusical '40-45' komt naar Nederland. Producenten Studio 100 en MediaLane gaan een unieke samenwerking aan om deze grootschalige en grensverleggende productie te kunnen presenteren. Om deze gigantische productie te kunnen huisvesten wordt speciaal voor deze voorstelling een theater gebouwd.

'40-45', over de dunne grens tussen goed en fout, is in België een waanzinnig succes: er zijn daar inmiddels ruim 750.000 kaarten verkocht. Dit maakt de productie tot de meest succesvolle Vlaamse musical ooit! Voor de Nederlandse versie wordt het script aangepast, dat zich afspeelt in de jaren dat Nederland gebukt ging onder de bezetting van de Duitsers.



Iris van den Ende, CEO MediaLane: 'Dat we deze megaproductie samen met Studio 100 naar Nederland brengen, is een ongekend spannende ontwikkeling en een grote volgende stap voor ons. Het is ook onze eerste musical waarin Nederland het decor vormt, op een belangrijk moment dat ons land enorm op de proef werd gesteld. Het is een voorrecht dit belangrijke verhaal, dat altijd actueel blijft, aan het Nederlandse publiek aan te bieden.'



Gert Verhulst, topman Studio 100: 'Na het overdonderend succes in België, ben ik bijzonder fier dat we samen met MediaLane, de spektakel-musical 40-45 naar Nederland kunnen brengen. Op alle vlakken gaan we met deze bijzondere voorstelling nog een stapje verder. Het technisch concept van '40-45', inclusief rijdende tribunes en hoofdtelefoons, is een absolute wereldprimeur. We zijn dan ook uitermate enthousiast om deze buitengewone theaterervaring ook in Nederland los te laten op het publiek.'



Hans Bourlon, topman Studio 100: 'Ik ben heel blij dat we deze bijzondere productie voor de eerste keer ook buiten onze eigen landsgrenzen kunnen laten zien. De komende maanden gaan we opnieuw intensief en creatief zaaien om deze prestigieuze, spectaculaire voorstelling ook in Nederland te kunnen oogsten. Met MediaLane hebben we daar in elk geval de perfecte partner voor gevonden.'



Joop van den Ende: 'Mijn dochter Iris heeft ruim twee jaar geleden haar eigen bedrijf MediaLane uitgebreid met theaterproducties. Ze heeft prachtige ambities en die steun ik graag. Toen ze in contact kwam met Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio100 heb ik haar aangemoedigd om deze megaproductie naar Nederland te halen. Ik deel graag mijn ervaring met mijn dochter. Dat resulteert nu in een bijzondere samenwerking, waarbij ik een groot pop-up theater laat bouwen en MediaLane en Studio 100 in dat nieuwe theater de spektakelmusical '40-45' gaan spelen.'



MediaLane en Studio100 zijn met gemeentes op zoek naar de ideale locatie voor het tijdelijke theater. De verwachting is dat die plek voor de zomer wordt gevonden. Dan wordt ook duidelijk wanneer '40-45' precies te zien zal zijn. Nadere gegevens hierover worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.



'40-45': Het verhaal

Aan het begin van de twintigste eeuw. Twee broers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest en grijpen de kansen die het leven hun biedt. Niets lijkt de familieband te kunnen breken, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De oorlog dwingt de broers keuzes te maken die hun broederliefde overstijgen.



'40-45': Het theater

De spektakelmusical '40-45' biedt het publiek behalve een aangrijpend verhaal en meeslepende muziek ook een bijzondere theatrale ervaring. In het speciaal gebouwde theater wordt gebruikt gemaakt van rijdende tribunes, waardoor het perspectief van de theaterbezoeker keer op keer verandert en waardoor de bezoekers letterlijk het verhaal worden ingezogen.