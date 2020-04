'Streetlab' in quarantaine in YouTube-serie 'Off the Streetlab'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Na het 24 uur live experiment SL24, zijn de vier mannen van 'Streetlab' terug. Maar nu zitten ze - net als heel Nederland - gedwongen thuis.

Waar ze normaal de straat op gaan om sociale experimenten uit te voeren, moeten ze het nu anders aanpakken en de vraag is natuurlijk: hoe gaan ze dat doen? Via splitscreens vanuit hun woonkamers kijk je mee hoe Daan Boom, Jasper Demollin, Tim Senders en Stijn van Vliet dit gaan oplossen. Vanaf aanstaande maandag 6 april om 15.00 uur op het YouTube kanaal van NPO 3.

De mannen van 'Streetlab' gaan challenges met elkaar aan, zoals: hoe leer je jezelf iets aan met alleen de hulp van YouTube-tutorials? En wie kan dat het snelst? Ze gaan quarantaine daten: oftewel, videobellen vanuit huis met mogelijke nieuwe liefdes - zoals alleen zij dat kunnen en uiteraard met een flinke dosis humor. Alles om ervoor te zorgen dat zij, en wij, de corona quarantaine met een lach doorkomen.

Daan Boom: 'We gaan weer wat bijzondere experimenten aan. Ik hoop dat we hiermee wat vrolijkheid in de huiskamers kunnen brengen en dat we laten zien dat je ondanks het thuiszitten, toch met elkaar in contact kan blijven.'

'Off the Streetlab' is gemaakt door CCCP in opdracht van KRO-NCRV.

'Off the Streetlab', vanaf maandag 6 april elke week om 15.00 uur bij KRO-NCRV op het YouTube kanaal van NPO 3.