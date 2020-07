Stembussen voor vierde kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2020 geopend

Dit jaar staat bol van de onzekerheden, maar één ding is gelukkig zeker: de Gouden Televizier-Ring gaat altijd door. Daarvoor moet er nog wel even gestemd worden in de vierde kwalificatieronde.

Die stemmen zijn zeer belangrijk want dit is de laatste mogelijkheid voor tv-programma’s om zich te plaatsen voor de eindronde in september. Er kan deze ronde alleen gestemd worden op programma’s die het afgelopen kwartaal op televisie waren.

Kwalificatierondes

In totaal zijn er vier voorrondes waarbij telkens vijf programma’s doorgaan naar de volgende ronde. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2020.

8 oktober

Stemmen in de vierde kwalificatieronde kan tot 5 augustus om 10.00 op www.televizier.nl/ring. De 55e Gouden Televizier-Ring wordt op 8 oktober uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.