Start tweede kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing

Nu de storm bijna is gaan liggen, kunnen we de lente bijna al ruiken. Dat kan maar n ding betekenen: het is tijd voor de tweede kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020. Stemmers klaar? Stemmen maar!

Wij hebben al die leuke tv-programma’s die de afgelopen drie maanden werden uitgezonden (en die aan de regels voldoen) op een rijtje gezet. Nu is het aan het Nederlandse volk om daar de allermooiste uit te kiezen. Dat kan vanaf nu op televizier.nl/ring.

De meeste stemmen

Uit de eerste kwalificatieronde werden deze vijf programma’s al geselecteerd voor de grote stemronde.

- 'Beste Zangers' (AVROTROS)

- 'Even Tot Hier' (BNNVARA)

- 'Expeditie Robinson' (RTL 4)

- 'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen' (Omroep MAX)

- 'The Masked Singer' (RTL 4)

25 programma’s

Deze tweede ronde komen daar weer vijf programma’s bij. Aan het eind van de vier kwalificatierondes zijn dan 20 programma’s geselecteerd. De redactie van Televizier deelt daarna nog 5 wildcards uit, zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de prachtige 55e Gouden Televizier-Ring.

De stembussen gaan dicht op woensdag 26 februari om 10.00 uur.