Speciale Pride-editie van 'Nu We Er Toch Zijn' met Jurre Geluk, Rob Jetten en Ellie Lust

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Voel je je als homo vrij om hand in had door Weert te lopen? Hoe reageert de klas als je vertelt dat je transgender bent in Ede? En wordt er anders tegen je aangekeken als je buren weten dat je bi bent in Capelle aan den IJssel?

In een speciale editie van 'Nu We Er Toch Zijn' testen Jurre Geluk, Rob Jetten, Ellie Lust, Loiza Lamers en Shary-An Nivillac niet alleen hoe gastvrij gemeenten zijn, maar ook hoe solidair inwoners zijn met de LGBTQ+ community. In navolging van het legendarische BNN-programma gaan de presentatoren niet alleen op zoek naar een plek om te slapen en iets te eten, maar onderwerpen ze inwoners ook aan testen. Zijn ze bereid om een regenboogvlag op te hangen of met regenboogstrepen op hun wang over straat te gaan?

Tijdens hun verblijf in de gemeentes ontmoeten Jurre, Rob, Ellie, Loiza en Shary-An mensen uit de LGBTQ+ community die hun ervaringen en verhalen delen. Zo bepalen de presentatoren of de burgemeester aan het einde van het verblijf een zwarte, zilveren of gouden vaandel krijgt overhandigd. Hoe gastvrij en open minded is Nederland? Dat zoeken we uit: nu we er toch zijn!

De vijf presentatoren testen in de week van 27 tot en met 31 juli elke dag één gemeente. Jurre Geluk trapt op maandag 27 juli af in Enschede. Op dinsdag 28 juli test Ellie Lust Ede. Woensdag 29 juli is Rob Jetten te zien in Weert. Shary-An Nivillac is donderdag 30 juli in Westerkwartier en Loiza Lamers sluit op vrijdag 31 juli af in Capelle aan den IJssel.

Jurre: 'Ik hoor wel eens dat mensen denken dat de LHBTQ+-emancipatie in Nederland inmiddels wel oké is, maar in werkelijkheid valt dat behoorlijk tegen. Zeker nu we dit jaar niet bij elkaar kunnen komen op Pride-evenementen, is het belangrijker dan ooit om de verhalen van deze groep mensen te laten horen en te onderzoeken hoe open minded Nederland nou écht is.'

Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, maakt in 'Nu We Er Toch Zijn: Pride' zijn debuut als presentator. Rob: 'Nederland is een prachtig, gastvrij land. Maar we zijn pas een vrij land als iedereen echt vrij is om te zijn wie die wil zijn. Wat dat betreft hebben we ook in Nederland werk aan de winkel. Online is homohaat helaas nog altijd aan de orde van de dag, dat ondervind ik in mijn dagelijks leven. In de echte wereld gaat het soms ook nog behoorlijk fout. Geweld tegen homo's haalt nog veel te vaak het nieuws. Ik geloof dat we het samen beter kunnen doen, maar dan moeten we ook in gesprek. Waar staan we? En waar gaan we naartoe? Voor BNNVARA begin ik dat gesprek in Weert.'

BNNVARA Pride

De week van 27 juli tot en met 2 augustus staat bij BNNVARA in het teken van de Pride. Er verschijnt die week een speciale bijlage bij de VARAgids en diverse programma's besteden extra aandacht aan LHBTQ+-emancipatie. Op woensdag 29 juli organiseert BNNVARA in samenwerking met TivoliVredenburg een gesprek over Pride en inclusiviteit anno 2020 met BNNVARA-presentator Dzifa Kusenuh en gasten Naomie Pieter en Tofik Dibi. Hoe stevig is de positie van LHBTQ+'ers in Nederland? Welke vooroordelen en stigma's spelen, zowel binnen als buiten de community, een rol en hoe bestrijden we dit? En wat kunnen media, politiek en de rest van Nederland doen om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht geaardheid of kleur, dezelfde kansen krijgt? Kaarten om het evenement bij te wonen of live te streamen zijn via deze link te koop: http://www.tivolivredenburg.nl/bnnvara.

'Nu We Er Toch Zijn: Pride', van 27 tot en met 31 juli elke dag om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.