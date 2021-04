Speciale editie 'Beste Zangers' volledig in teken van het Eurovisie Songfestival

In dit bijzondere jaar, waarin het Eurovisie Songfestival plaatsvindt in Rotterdam, kan een Songfestival special van 'Beste Zangers' uiteraard niet ontbreken. Deze special staat volledig in het teken van het Eurovisie Songfestival.

Gastheer Jan Smit ontvangt topartiesten Tania Kross, Rolf Sanchez, Romy Monteiro, Stef Bos, Buddy Vedder en Glen Faria die samen een unieke Songfestival sfeer creëren. Zij zingen allemaal op geheel eigen wijze verschillende nummers door de decennia van het Songfestival heen.

De artiesten van deze Songfestival special zijn geen onbekenden van 'Beste Zangers'. Tania Kross, Glen Faria, Stef Bos en Rolf Sanchez zagen we eerder schitteren in het programma. Tania Kross deed eerder aan het programma mee in 2017. Glen Faria, zanger en songwriter van hits zoals Duurt te Lang en Zij weet het, deed eerder in 2018 mee. Rolf Sanchez was in 2019 in het programma te zien. Stef Bos zat in de afgelopen editie van 'Beste Zangers' van 2020. Het nummer Door de Wind schreef Bos voor de Belgische inzending van het Eurovisie Songfestival in 1989. Buddy Vedder bekend als presentator, zanger en acteur, verzorgde in 2019 het commentaar bij de 17e finale van het Junior Songfestival. Vedder doet voor het eerst mee aan het programma. Ook zangeres, musicalster en presentatrice Romy Monteiro zien we voor het eerst in 'Beste Zangers'. Monteiro presenteerde in 2017 het Junior Songfestival.

In deze special vertalen de zangers verschillende nummers van het Songfestival in hun unieke eigen stijl. Kijkers kunnen weer genieten van de intieme huiskamersetting zoals men van het programma gewend is. Vanuit een knusse huiskamer, dit keer in een prachtige boerderij in Limburg, luisteren en kijken de zangers weer naar elkaars mooie en vaak ontroerende optredens.

'Beste Zangers Songfestival 2021', zaterdag 8 mei om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.