Speciaal inkijkje bij Defensie in de strijd tegen COVID-19 op Discovery

Foto: Discovery - © Discovery Networks Benelux 2020

Speciaal inkijkje bij Defensie in de strijd tegen COVID-19 Amsterdam, 8 april 2020: In de vierdelige serie 'Nederland Strijdt tegen Corona' volgt Discovery personeel van verschillende defensieonderdelen die betrokken zijn in de strijd tegen het coronavirus.

De medewerkers van Defensie nemen de kijker mee bij de hectische werkzaamheden waar zij dezer dagen mee worden geconfronteerd. We krijgen een unieke inkijk bij het territoriaal operatiecentrum in Amersfoort, van waaruit Defensie de eenheden aanstuurt die worden ingezet in deze crisistijd. De eerste aflevering van 'Nederland Strijdt tegen Corona' is te zien op zondag 26 april om 20:30 uur bij Discovery. Op Dplay zijn elke week al korte video’s van de serie te zien en de eerste video staat vanaf vandaag online.

Defensie werkt achter de schermen hard om Nederland te helpen daar waar het nodig is in de strijd tegen dit onzichtbare virus. Er zijn talloze werkzaamheden waarbij de hulp van Defensie wordt ingeroepen in tijden van een crisis. Hier merken of zien wij als burger weinig van en dat terwijl het werk dat zij doen van levensbelang is. Zoals het transport van beademingsapparatuur, maar ook de planning van het vervoeren van patiënten die moeten worden overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. Zichtbaarder is het inzetten van militair personeel in ziekenhuizen om het huidige zorgpersoneel te ontlasten, zoals in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Of het werk van de Koninklijke Marechaussee; zij zijn verantwoordelijk voor de grensbewaking en hebben dagelijks contact met reizigers uit de hele wereld. Ook zien we hoe Defensie helpt bij het inrichten van zorghotels voor coronapatiënten. Maar hoe gaat dat allemaal in zijn werk en wat komt erbij kijken om dit te kunnen realiseren?

'Het is belangrijk en boeiend om te zien wat voor een waardevol werk Defensie doet in deze crisistijd, naast en samen met onze zorgverleners. We zijn vereerd dat we deze serie mogen maken en kunnen laten zien wat voor werk Defensie voor Nederland doet', aldus Tatiana Lagewaard, Channel Director Discovery Benelux.

Veiligheid voorop

De opnames zijn op 28 en 29 maart gestart met het volgen van militairen die een regulier hotel ombouwen tot zorghotel in het Limburgse Urmond en militairen die training krijgen om in het ziekenhuis in Ede medische bijstand te verlenen. Uiteraard worden bij de opnames alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Zo werken de producenten met vlogcams en go-pro’s voor de vereiste afstand van 1,5 meter. De serie wordt geproduceerd door Concept Street.

'Nederland Strijdt tegen Corona' is vanaf zondag 26 april t/m zondag 11 mei om 20.30 uur te zien bij Discovery.