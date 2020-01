Spannende serie 'Manifest' vanaf 8 januari bij Net5

Foto: Net5 - © Talpa Network 2020

Tijdens een enorm turbulente, maar routine vlucht, lijkt het er even op dat 191 passagiers neerstorten. Als ze uiteindelijk veilig landen, worden ze opgevangen door politie en ambulances.

Wat blijkt: iedereen aan boord is vijfenhalf jaar vermist en dood gewaand... Al snel ontvouwt zich een dieper mysterie. Dit is vanaf woensdag 8 januari in de nieuwe serie 'Manifest' te zien bij Net5, waar sterke Amerikaanse series een vast onderdeel van de programmering zijn.

De familie Stone wordt tijdens hun terugreis naar New York van elkaar gescheiden als de vlucht overboekt blijkt. De vrouw van Ben, zijn dochter en ouders besluiten de eerste vlucht te nemen, terwijl Ben samen met zijn zieke zoontje Call en zijn zus Michaela een vlucht later pakt. Het wordt een beslissing met grote gevolgen. Is er iets onmogelijks gebeurd of een wonder?

Eenmaal bijgekomen van de eerste schok, probeert iedereen zijn leven weer op de rit te krijgen. Maar hoe doe je dat als de mensen om je heen dachten dat je dood was? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Al gauw blijkt dat er rigoureuze veranderingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast horen zowel Ben als Michaela sinds de bewuste vlucht ineens een stem in hun hoofd die hun aanwijzingen geeft. Niet veel later hoort een aantal andere passagiers ook stemmen..

'Manifest' werd geschreven door Jeff Rake ('Mysteries of Laura') en mede-geproduceerd door Robert Zemeckis (bekend van 'Castaway', 'Forrest Gump' en 'Back to the Future').

'Manifest', wekelijks dubbele afleveringen vanaf woensdag 8 januari om 20.30 uur bij Net5.