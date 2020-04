Sophie Hilbrand test drie generaties in 'De Grote Generatieshow' op NPO 1

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

De ene generatie speelt tot diep in de nacht Counter-Strike, de andere kijkt liever een Engelse detective. De dertigplusser wordt elke week bedolven onder een lading nieuwe gadgets, terwijl de tachtigjarige misschien al blij is als hij of zij weet hoe de magnetron werkt.

Er zijn genoeg verschillen, maar hoe diep is die generatiekloof nou echt? Dat is waar het om draait in 'De Grote Generatieshow'.

Sophie Hilbrand neemt de kijker mee terug in de tijd, maar ook het heden en de toekomst komen aan bod in deze nieuwe spelshow. In drie vakken met verschillende generaties wordt uitgemaakt wie het meeste weet van hun eigen en de andere leeftijdsgroepen. Iedere generatie heeft zijn eigen bekende teamcaptain. Voor het 60+ vak is dat de 79-jarige zanger, acteur en cabaretier Gerard Cox. De generatie van 30 tot 60 jaar wordt vertegenwoordigd door cabaretier Richard Groenendijk (47). En de benjamins van de show hebben als teamcaptain presentator en acteur Sahil Amar Aïssa (27). Iedere aflevering staat in het teken van een maatschappelijk thema zoals gezondheid, seks en liefde, eten en drinken en reizen en vakantie. Deze thema's worden door de verschillende generaties onder de loep genomen.

De spelshow bevat algemene kennisvragen, een muziekronde en een ranking ronde. In deze laatste ronde draait het om de juiste inschattingen over de generaties. Opiniepeiler Maurice de Hond heeft allerlei vraagstukken onderzocht. Wie drinken er bijvoorbeeld het meest of wie hebben het minst last van vliegschaamte? Het spel wordt beslist in de uitbeeldronde. Sophie: 'Door de jaren heen is er behoorlijk wat veranderd en deze zaterdagavond show zorgt door deze veranderingen voor een bijzondere dynamiek tussen de benjamins, de 30-, en de 60-plussers. Leuke en grappige vragen nodigen uit tot een mooi gesprek over hoe het vroeger was en hoe het nu gaat. Al snel wordt duidelijk hoeveel, maar ook hoe weinig de generaties van elkaar verschillen. Verbazing wordt afgewisseld met veel leerzame momenten tussen de verschillende vakken in de studio.'

De eerste aflevering 'Zeg 'ns Aaa', draait om gezondheid en cosmetische ingrepen. Hoe gaan de verschillende generaties om met de sigaret? Vroeger was dat hip en ontspannend, nu verketterd en verguisd. De tweede aflevering 'De Groeten Uit', gaat over vakantie en reizen. Zo neemt de ene generatie genoegen met een weekje fietsvakantie in Drenthe, terwijl de andere na een half jaar in Thailand nog steeds niet helemaal uitgerust is. In de derde aflevering 'Oh La La', staat het thema seks en liefde centraal. De éne generatie was na de eerste date al verloofd, de ander weigert zich te binden zolang Tinder bestaat. De laatste aflevering 'Chips & Cola', draait om eten en drinken. Zo dronk de éne generatie al bier op z'n twaalfde verjaardag, terwijl de ander eerder een ballon vol lachgas leeg lurkt dan dat ze drank mogen kopen in de supermarkt.

De opnames vonden plaats voor de coronacrisis.

'De Grote Generatieshow', vanaf 18 april iedere zaterdag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.