Songfestival-avondje op NPO 1

Foto: AVROTROS - © Paul Bellaart 2019

De special van 'Beste Zangers' staat volledig in het teken van het songfestival. De deelnemende bekende zangers hebben allemaal een link met het liedjesfestijn.

Zo won Lenny Kuhr in 1969 in Madrid met haar lied De Troubadour. Maribelle deed mee aan het songfestival met Ik hou van jou, Franklin Brown zong samen met zangeres Maxine het nummer De eerste keer en René Froger performde het nummer Shine samen met zijn collega’s van de Toppers. Kim-Lian van der Meij, presenteerde jarenlang het Junior Songfestival waar veel talent uit voort is gekomen en Thomas Berge en Emma Heesters zijn allebei groot songfestivalfan - en tevens geen onbekende van het populaire tv-programma 'Beste Zangers'. Zij zingen allemaal op geheel eigen wijze een bekend Nederlands songfestivallied.

'Beste Zangers - Songfestival', om 20.35 uur op NPO 1.

Hoe is het Nederland gelukt om 44 jaar na Ding-a-Dong eindelijk weer het Eurovisie Songfestival te winnen in 2019? En dat ons land nu zelfs andere landen tot voorbeeld strekt, terwijl we eerder jarenlang de finale niet eens haalden? Cornald Maas duikt in de archieven, toont uniek materiaal achter de schermen bij Duncan Laurence en The Common Linnets en brengt zo een documentaire over Nederland en het Songfestival. Over de lange weg die ons land te gaan had voor het eindelijk weer tot de winnaar van ’s werelds grootste liedjeswedstrijd werd gekroond. Ook spreekt hij met Nederlandse deelnemers die het verschil maakten en een sleutelpositie bekleden in de Nederlandse Songfestivalhistorie, onder wie Ilse DeLange, Ruth Jacott, Duncan Laurence, Edsilia Rombley en Getty Kaspers.

'De Weg Naar De Winst', om 21.40 uur op NPO 1.